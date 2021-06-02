В Белом доме назвали выбранную Байденом тему для разговора с Путиным

Кибербезопасность станет одной из тем, выбранных президентом США Джо Байденом для разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге, трансляцию вел телеканал CNBC в YouTube.

Заявление Псаки прозвучало на фоне хакерской атаки на компанию JBS. «Мы ожидаем, что это станет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который состоится через две недели», — заявила представитель Белого дома. По ее словам, США допускают все возможные сценарии ответа на кибератаку.

Крупнейший производитель мяса в мире JBS подвергся масштабной хакерской атаке 30 мая, из-за взлома была приостановлена работа скотобоен. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что напавшие на компанию хакеры могут находиться на территории России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал «Ленте.ру», что важно, чтобы лидеры России и США нашли взаимопонимание по некоторым ключевым сюжетам. В качестве возможных направлений, где президенты могут достичь определенных договоренностей, Рябков назвал область информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности и сферу контроля над вооружениями.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.