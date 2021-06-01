США рассказали России о преступниках на ее территории

Хакеры, напавшие на крупнейшего производителя мяса в мире, компанию JBS, могут находиться на территории России. Об этом рассказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует Reuters.

«Представители JBS уведомили администрацию США, что выкуп потребовала некая преступная организация, возможно, располагающаяся в России», — рассказала она.

По словам Жан-Пьер, Белый дом уже контактирует с российским правительством по этому вопросу.

JBS USA — дочерняя компания бразильской JBS SA, крупнейшего в мире предприятия, перерабатывающего говядину и свинину. 30 мая предприятие подверглось кибератаке, из-за этого остановили работу скотобоен. Дополнительных комментариев о природе атаки в компании давать не стали, как и объяснять, почему она затронула производство мяса.

8 мая о кибератаке также рассказала компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов. Это вызвало проблемы с поставками топлива, которые удалось разрешить к 14 мая. Компании пришлось заплатить хакерам 4,4 миллиона долларов, чтобы избежать полной остановки работы трубопровода.

Тогда также предполагалось, что нападавшие могли располагаться в России.

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