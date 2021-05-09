Крупнейшую трубопроводную компанию США атаковал вирус-вымогатель

Крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline подвергся кибератаке. Об этом сообщает Reuters.

Компанию, чья сеть является источником почти половины поставок топлива на Восточное побережье США, атаковал вирус-вымогатель. Colonial заявила, что отключила системы, чтобы сдержать угрозу.

Предположительно, атаку совершила группировка DarkSide. Она известна тем, что не нападает на госучреждения и социальные объекты, ее жертвами становятся крупные компании, способные заплатить большой выкуп. Также, утверждает агентство, DarkSide предпочитает избегать целей на постсоветском пространстве.

Colonial транспортирует 2,5 миллиона баррелей в день бензина, дизельного топлива, авиакеросина и других продуктов нефтепереработки по трубопроводам, соединяющим нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива с восточными и южными штатами США, протяженностью 8 850 километров. Длительный простой может вызвать резкий скачок цен на бензоколонках в США в преддверии пикового летнего сезона.