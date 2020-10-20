Крупнейшие интернет-корпорации помогли расследовать атаки с вирусом-вымогателем

Крупнейшие интернет-корпорации — Google, Facebook и Twitter — помогли расследовать кибератаки с вирусом-вымогателем NotPetya, в которых обвинили шестерых россиян. Об этом заявил заместитель директора ФБР Дэвид Боудич, передает РИА Новости.

По словам Боудича, в расследовании также принимал участие и техногигант Cisco. «Все чаще и чаще мы работаем с нашим частным сектором экономики», — подчеркнул он.

Ранее США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Их обвиняют в причастности «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире»: атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года.

В частности, речь идет о распространении вируса-вымогателя NotPetya в 2017 году, который заразил устройства по всему миру. Ущерб трех американских компаний в результате атак оценивается в сумму более миллиарда долларов.

Атака NotPetya в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. В США атаку NotPetya назвали «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в истории», а ответственность за произошедшее возложили на Москву.