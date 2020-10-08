Facebook, Amazon, Google и Apple собрались лишить власти

Власти США уверены. что IT-гиганты — Facebook, Amazon, Google и Apple — злоупотребляют своим монопольным положением, и собрались лишить их власти. Демократы конгресса подвели итог масштабного расследования и призвали к разделению компаний. В докладе говорится о том, что цифровые гиганты построили монополии наподобие тех, что были в США во времена нефтяной экономики и взлета железных дорог. Выдержки из него приводит CNBC.

Демократы призывают создать новый закон, который запретил бы владеть платформами и одновременно продвигать на них свои продукты. Претензии к Facebook возникли из-за покупки им Instagram в 2012 году: политики уверены, что таким образом компания устранила конкурента, а не спасла перспективный стартап.

Что касается Amazon, то, как считают конгрессмены, он занял главенствующее положение в онлайн-ретейле и подмял под себя сторонних продавцов и поставщиков. У Apple демократы нашли монополию на рынке мобильных приложений для iOS, а Google назвали монополией в сфере поисковиков и на рекламном рынке. Кроме того, технологических гигантов могут обязать делать свои сервисы совместимыми с конкурентами.