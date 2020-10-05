Роскомнадзор призвал Google и Apple вместе бороться с пиратством

Роскомнадзор призвал компании Google и Apple вместе бороться с пиратством в рамках закона о защите правообладателей, вступившего в силу 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В офисы компаний были направлены письма с просьбой сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона.

«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений (…) Вступивший в силу 1 октября 2020 года закон уточняет порядок исполнения решений судов магазинами приложений при нарушении приложениями авторских прав на распространяемые произведения», — говорится в сообщении.

В августе Rambler Group вступила в AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance) — международный альянс, объединяющий компании, которые содействуют охране аудиовизуальных сервисов, технологий и каналов дистрибуции контента. В рамках партнерства с AAPA Rambler Group будет участвовать в развитии международного законодательства в сфере борьбы с пиратством и мониторинга пиратских ресурсов, обмене информации о них, блокировке на территории различных стран-участниц альянса, а также принимать меры по пресечению противоправной деятельности.

Вступивший с 1 октября в силу закон предусматривает возможность блокировки мобильных приложений в случае отказа удаления пиратского контента. Документ, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса, на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу сайта, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.