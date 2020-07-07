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В России задумались о новом антипиратском законодательстве

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Фото: Александр Алпаткин / РИА Новости

Эксперты российского рынка аудиовизуальных сервисов назвали итоги первых полутора лет работы Антипиратского меморандума, а также задумались о законодательном регулировании той деятельности, которой участники рынка сейчас занимаются добровольно. Во время прямого эфира на YouTube-канале «РИФ КИБ» они также назвали снижение экономической эффективности пиратства важной мерой по борьбе с ним.

Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что в 2020 году количество визитов на пиратские сайты в сравнении с серединой 2018 года сократилось на 40 процентов (с 440-480 миллионов в месяц до 250-300). На 46 процентов снизилось также количество уникальных посетителей ресурсов с нелегальным контентом (со 130-140 миллионов пользователей в месяц до 70 миллионов).

При этом легальные сайты за этот же период зафиксировали рост аудитории: количество визитов в месяц выросло на 16 процентов, а количество уникальных пользователей — на 30 процентов.

Бырдин отметил, что в статистике не был учтен трафик маленьких пиратских сайтов, видеохостинга YouTube и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». В случае с последним проблема была связана с невозможностью отделить аудиторию онлайн-кинотеатра от аудитории сайта «Кинопоиск».

По словам Бырдина, за время работы меморандума в реестр было внесено более 4,2 миллиона ссылок на страницы с нелегальным контентом, все они были удалены из поисковой выдачи или с видохостингов.

По мнению заместителя руководителя Дирекции интернет-вещания Первого канала Ирины Савченко, меморандум показал, что «рынок в состоянии себя регулировать в значительной степени сам». «Все это быстрее, а главное экономичнее, чем судебная процедура», — сказала Савченко и добавила, что необходимость обращаться в суд из-за каждого ресурса с пиратским контентом обнуляла бы весь доход от монетизации интернет-трафика.

Однако она обратила внимание на то, что меморандум решает не все проблемы правообладателей, в частности, с его помощью нельзя удалять пиратские домены целиком или прямые трансляции.

«Меморандум и закон, который его будет наследовать, — это только часть работы», — уточнил исполнительный вице-президент Star Media Никита Трынкин. По его словам, пиратский контент также распространяется через мобильные приложения, Telegram-каналы и торренты, «доступ к которым люди преспокойно находят через нехитрые совершенно механизмы».

Трынкин отметил, что закон, помогающий снижать доступность пиратского контента, необходим, однако даже после его принятия проблема не решится сама собой. «Каждый этот шаг будет давать несколько процентов преимущества перед пиратами и вот такими маленькими делами мы постепенно дойдет до стадного иммунитета против пиратства когда большинство людей будет использовать легальные ресурсы», — поделился исполнительный вице-президент Star Media.

Директор департамента защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин также назвал меморандум временной мерой. «Меморандум — хорошее подспорье сделать здесь и сейчас лучше, но если рассматривать его как единственный способ защиты, пока я в это не особо верю. Потому что когда на остальных "пиратах" все лежит, легко на смену придут новые ссылки», — прокомментировал он необходимость законодательного регулирования.

«Закон позволит не только масштабировать, но и закрепить на практике работающий механизм, то есть после принятия закона у каждого правообладателя будет в руках удобный механизм для предотвращения потерь от пиратской деятельности», — резюмировал директор по стратегическому развитию рынка Коммерческого Департамента компании «Яндекс» Борис Омельницкий.

Участники беседы также обратили внимание на то, что важной мерой по борьбе с распространением нелегального контента является снижение его экономической эффективности, то есть препятствование тому, чтобы пиратские сайты зарабатывали на рекламе.

Антипиратский меморандум действует в России с ноября 2018 года. Его подписали крупнейшие российские интернет-компании (такие, как Mail.ru Group, «Яндекс» и Rambler Group) и правообладатели. Согласно документу, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки с пиратскими фильмами и сериалами, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи.

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