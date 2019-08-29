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Поисковики заставят удалять ссылки на пиратский контент за считаные часы

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Новые поправки в закон «Об информации» потребуют от работающих в России поисковых сервисов удалять ссылки на сайты с пиратским контентом. Как сообщает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости», исключать ресурсы намерены в течение шести часов и без обращения правообладателей в суд.

Теперь планируется удалять ссылки на нелегальные копии не только сериалов и фильмов, но также музыки, книг и ПО. Исключение сделано только для фотографий.

При этом убирать такие ссылки будут обязаны не только российские компании «Яндекс» и Mail.ru Group, но и Google, который в настоящее время работает с правообладателями из России по нормам американского законодательства.

Для удаления ссылок предложено два варианта. Первый предполагает предоставить время для решения об удалении самому поисковику после получения жалобы. Второй же предусматривает создание реестров пиратских ссылок. В таком случае поисковики будут обязаны удалять ссылку в течение шести часов с момента появления в реестре.

В разработке дополнений участвовали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, а также «Яндекс» и Mail.ru Group. Роскомнадзор выступил модератором процесса.

В июле сообщалось, что группа правообладателей обратилась к Роскомнадзору с предложением блокировать пиратские ресурсы целиком из поисковиков, а не отдельными страницами.

С ноября 2018 года в России действует антипиратский меморандум. Его подписали крупнейшие российские интернет-компании и правообладатели. Согласно документу, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки с пиратскими фильмами и сериалами, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи.

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