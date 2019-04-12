Раскрыты масштабы борьбы с пиратскими фильмами в России

В рамках антипиратского меморандума обработано уже 170 тысяч ссылок на нелегальные ссылки, которые были предоставлены правообладателями. Данные «Яндекса» опубликованы в спецпроекте «Ленты.ру» «Пиратская Россия».

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Реестр формируется правообладателями, а также представителями крупнейших интернет-площадок — «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group. Подписанный между ними меморандум предполагает, что первые вност на рассмотрение ссылки, на которых содержатся пиратские фильмы и сериалы, а площадки удаляют их из поисковой выдачи. В случае споров и те, и другие могут привлекать представителей Роскомнадзора, идти в суд или выйти из меморандума. В рамках соглашения правообладателей с «Яндексом», поисковик очистил выдачу от 100 тысяч ссылок.

Подробнее о том, как в России борются с пиратством, — в третьей, заключительной части специального проекта «Пиратская Россия». Предыдущая часть была посвящена устройству нелегальных кинотеатров в сети и роли в этой системе онлайн-казино Azino 777.

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