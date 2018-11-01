Решена судьба ссылок на пиратские фильмы в поисковиках

«Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group совместно с крупнейшими правообладателями подписали меморандум, призванный бороться с пиратством в сети. Об этом сообщает Rambler News Service с церемонии подписания.

В документе, в частности, утверждается, что поисковики согласились удалять из раздачи ссылки на сайты, содержащие пиратский контент. Кроме того, будет сформирован реестр, куда войдут ресурсы, недобросовестно распространяющие фильмы и сериалы. На его создание выделили три недели.

В формировании реестра также смогут принять участие правообладатели. После их жалобы поисковики должны принять решение об удалении пиратской ссылки из раздачи в течение шести часов. В случае, если правообладатель пойдет в суд, компания имеет право выйти из договора.

Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года. Предполагается, что до этого времени будет принят закон, регулирующий процедуру удаления недобросовестных сайтов из поисковой раздачи.

«Мы поддерживаем подписание меморандума и надеемся, что он станет механизмом, который приведет к фундаментальным изменениям в борьбе с пиратами. "Рамблер" не является оператором поисковой системы, мы используем поисковые технологии компании "Яндекс". В то же время, как крупный дистрибьютор контента в онлайне и офлайне, мы несем потери от пиратской деятельности и готовы участвовать в разработке и имплементации последующих законодательных и технологических инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством», — отметил операционный директор Rambler Group Дмитрий Сергеев.

На встрече присутствовали представители «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler Group, Rutube, «Интернет-видео», «Газпром-медиа», ВГТРК, Первого канала и Национальной медиагруппы.

В конце августа «Яндекс» отказался удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс-Видео», предложив Роскомнадзору переадресовать требования владельцам площадок, которые размещали нелегальные ролики. Однако позднее ссылки были удалены, а порядок удаления было предложено урегулировать с правообладателями.

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