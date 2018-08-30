«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на пиратский видеоконтент. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о ссылках на контент телеканалов группы «Газпром-медиа». Представители компании пожаловались на то, что поисковик выдает пользователям ссылки на сериалы, опубликованные на пиратских ресурсах.

«Мы продолжаем считать, что требования необоснованны и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», — заявили в «Яндексе». В компании объяснили, что решили не подвергать сервис «Яндекс.Видео» угрозе блокировки и подчинились решению Роскомнадзора, который потребовал удалить спорные ролики.

В «Яндексе» также заверили, что подобные методы никак не влияют на ситуацию с пиратством. «Нелегальный контент по-прежнему можно легко найти с помощью других поисковиков, в социальных сетях и на медиахостингах. Пиратские сайты, на которых размещен нелегальный контент, остаются доступными», — говорится в пресс-релизе.

28 августа Роскомнадзор отвел «Яндексу» трое суток на то, чтобы тот удалил ссылки на пиратские видео. Требование связано с решением Мосгорсуда, который удовлетворил иск «Газпром-медиа».

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