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Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой

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Роскомнадзор дал компании «Яндекс» трое суток на удаление ссылок на пиратские сайты в сервисе «Яндекс.Видео». В противном случае поисковик может быть заблокирован, сообщает «Интерфакс».

«Решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться», — цитирует агентство заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

Он добавил, что пока «Яндекс» никак не отреагировал на уведомление ведомства. Если требование не будет исполнено, поисковик начнут блокировать вечером 30 августа.

Ранее Мосгорсуд предписал «Яндексу» удалить ссылки на пиратские копии сериалов и шоу, принадлежащих «Газпром-медиа».

Недостаточно активная борьба «Яндекса» с пиратством стала причиной отказа крупных медиахолдингов от сотрудничества с компанией. Они запретили транслировать эфиры своих каналов на главной странице поисковика.

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