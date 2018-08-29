«Яндекс» отказался подчиниться Роскомнадзору и удалить пиратский контент

Компания «Яндекс» отказалась подчиниться требованию Роскомнадзора и удалить ссылки на пиратский контент в «Яндекс-Видео». Об этом агентству Rambler News Service сообщили в пресс-службе компании.

В «Яндексе» полагают, что регулятор должен переадресовать свои требования владельцам площадок, которые размещают пиратский контент.

«В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" механика такова: пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Система работает так уже давно», — пояснил представитель компании.

По словам представителя компании, «Яндекс» будет обжаловать определение Мосгорсуда. Ранее инстанция предписала поисковику удалить из выдачи ссылки на пиратские копии сериалов и шоу, принадлежащих «Газпром-медиа». В «Яндексе» считают, что определения Мосгорсуда «кардинально противоречат собственной ранее сложившейся практике по этому вопросу». Там также отмечают, что указанные пиратские материалы доступны в других поисковых системах и в соцсетях, а вопрос об удалении противоправного контента нужно решать с собственниками пиратских ресурсов.

В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что все равно начнут блокировать «Яндекс.Видео», даже если компания начнет обжаловать решение суда, передает «Интерфакс». Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что «в любом случае обеспечение иска идет в виде блокирования ресурса на 15 дней». Ранее регулятор дал «Яндексу» трое суток на удаление пиратских ссылок. Если требование не будет исполнено, поисковик начнут блокировать вечером 30 августа.

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