Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей

Администрация мессенджера Telegram согласилась выдавать правоохранительным органам номер телефона пользователя и его IP-адрес. Как сообщается в тексте обновленной политики конфиденциальности сервиса, информация будет передана на основании решения суда.

Решение должно подтверждать, что данный пользователь подозревается в террористической деятельности. «Если Telegram получит решение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам. Пока этого никогда не происходило», — сообщается в обновленном документе.

О фактах выдачи данных администрация сервиса обещала отчитываться в докладе о своей деятельности.

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Летом 2017 года владелец мессенджера Павел Дуров заявил в своем Twitter-аккаунте, что «ни один байт» персональных данных пользователей никогда не будет передан властям.

В России мессенджер Telegram был заблокирован 13 апреля по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Поводом для ограничения доступа стал отказ администрации сервиса передать ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивал на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы. 14 июня Московский городской суд подтвердил блокировку Telegram, отклонив апелляцию представителей сервиса.

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