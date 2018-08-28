Дуров объяснился за сотрудничество Telegram со спецслужбами

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что выдача данных пользователей, подозреваемых в терроризме, не прекратит блокировку сервиса в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бизнесмен заявил, что российские власти требуют от мессенджера не IP-адреса и номера мобильных телефонов предполагаемых преступников, а доступ к переписке всех пользователей. При этом ежедневные блокировки со стороны государства повлияли на принципиальную позицию администрации. Обращение сотрудников спецслужб из России в Telegram рассматривать не будут. Также Дуров уточнил, что изменения в политике конфиденциальности не касаются ситуации в России.

В финале обращения владелец мессенджера призвал продолжить сопротивление.

Ранее стало известно, что обновленная политика конфиденциальности Telegram позволяет администрации выдавать IP-адреса и номера телефонов пользователей по решению суда. Документ должен подтверждать, что юзер подозревается в террористической деятельности.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров расценил этот шаг со стороны сотрудников мессенджера как первый ответ на требования российского законодательства. Руководитель ведомства приветствовал это решение.

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