Жаров высказался о решении Telegram пойти навстречу спецслужбам

Роскомнадзор приветствует решение Telegram изменить политику конфиденциальности и выдавать правоохранительным органам номер телефона и IP-адрес пользователей, если они подозреваются в терроризме. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Александр Жаров.

Руководитель Роскомнадзора воспринимает изменение политики мессенджера как первый ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российских законов.

«Безусловно, Роскомнадзор приветствует такое решение администрации мессенджера, поскольку это первый, после долгого периода молчания, ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российского антитеррористического законодательства и закона об организаторах распространения информации», — сказал Жаров.

Согласно обновлениям политики конфиденциальности сервиса, личные данные могут быть переданы спецслужбам по решению суда, которое должно подтверждать, что пользователь подозревается в террористической деятельности. «Пока этого никогда не происходило», — отмечается в обновленном документе.

Telegram был заблокирован в России решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной блокировки стал отказ администрации мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивал на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы. Летом 2017 года Дуров заявил в своем Twitter-аккаунте, что «ни один байт» персональных данных пользователей никогда не будет передан властям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!