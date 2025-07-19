Системы ПВО Минобороны за три часа уничтожили 11 летевших на Москву беспилотников

Собянин: Еще четыре вражеских БПЛА ликвидированы на пути к Москве

Мэр Москвый Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к столице сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, за три часа — с 22:40 до 01:30 — было сбито 11 украинских дронов.

«ПВО Минобороны уничтожено четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — написал Собянин, уточнив, что на месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб. Другие подробности не сообщаются.

Ранее появилось видео, на котором запечатлен один из беспилотников, принимавший участие в атаке на столицу.