Раскрыт вид использованных для атаки на Москву украинских дронов

На видео сняли дрон «Лютый», которым ВСУ пытались атаковать Москву

Shot / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Лютый» в попытках атаковать Москву. Вид дронов раскрыл Telegram-канал Shot, опубликовав видео с одним из беспилотников.

Воздушная атака началась вечером 18 июля и продолжилась в ночь на 19 июля. За это время на подлете к столице были сбиты пять БПЛА противника, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одновременно с этим Росавиация объявила о временных ограничениях работы аэропорта Шереметьево. Как рассказал официальный представитель ведомства Артем Кореняко, меры приняли для обеспечения безопасности полетов.