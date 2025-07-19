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00:45, 19 июля 2025Россия

Очередной беспилотник сбили на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА на Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли уже третью за два часа попытку атаковать Москву. Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к столице, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Других подробностей Собянин не привел.

Первый раз ВСУ попытались атаковать столицу около 22:40 — был ликвидирован один дрон. О следующей попытке украинской стороны ударить по Москве Собянин сообщил в 00:20 — тогда было уничтожено три беспилотника.

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