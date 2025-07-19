Очередной беспилотник сбили на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли уже третью за два часа попытку атаковать Москву. Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к столице, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Других подробностей Собянин не привел.

Первый раз ВСУ попытались атаковать столицу около 22:40 — был ликвидирован один дрон. О следующей попытке украинской стороны ударить по Москве Собянин сообщил в 00:20 — тогда было уничтожено три беспилотника.