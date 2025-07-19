Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел на Москву, был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — написал чиновник.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб уже начали работу на месте падения обломков БПЛА. Другие подробности не приводятся.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа был сбит БПЛА ВСУ. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.