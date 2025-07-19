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22:47, 18 июля 2025Россия

Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник ВСУ

Собянин: Средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел на Москву, был сбит системой противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — написал чиновник.

Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб уже начали работу на месте падения обломков БПЛА. Другие подробности не приводятся.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа был сбит БПЛА ВСУ. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

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