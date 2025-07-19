ВСУ попытались атаковать российский город

Губернатор Гусев: В пригороде Воронежа сбили БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронеж при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон был сбит в пригороде, рассказал в Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется», — написал чиновник. Он отметил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что местные жители слышали несколько взрывов — от двух до пяти — на севере города. Кроме того, очевидцы сообщили о вспышках над городом.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали Рыльск. В результате удара было повреждено здание авиационного колледжа в центре города.