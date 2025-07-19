ВСУ ударили по центру российского города

Хинштейн: ВСУ атаковали Рыльск, повреждено здание авиационного колледжа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали центр Рыльска. В результате атаки повреждения получило здание авиационного колледжа, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины», — написал чиновник. Он уточнил, что в зданиях были выбиты окна, посечены фасады и кровля.

На месте происшествия начали работу оперативные службы. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется, добавил Хинштейн.

Днем 18 июля Минобороны сообщало, что за два часа в небе над регионами России было сбито 14 беспилотников.