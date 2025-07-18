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15:15, 18 июля 2025Россия

ВСУ атаковали Россию 14 беспилотниками

Минобороны: 14 украинских дронов сбито над РФ менее чем за два часа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

ВСУ атаковали Россию 14 беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

По данным военного ведомства, в период с 12:05 до 13:55 в небе над страной были сбиты беспилотники самолетного типа. Такие летательные аппараты характеризуются большим радиусом действия и значительной огневой мощью.

Девять дронов были сбиты над Калужской областью, еще три — над Московским регионом. Кроме того, по одному летательному аппарату перехватили над Брянской и Орловской областями.

Ранее 18 июля украинские беспилотники атаковали Брянскую область. В небе над регионом сбили сразу пять летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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