Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ по российскому региону

Минобороны: Пять дронов ВСУ сбиты над Брянской областью

Минобороны сообщило о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области. Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По его данным, в период с 9:50 до 10:15 мск в небе над регионом было сбито сразу пять украинских дронов.

Все уничтоженные дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты обладают большой ударной мощью и способны преодолевать большие расстояния.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили еще два дрона, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.