Уничтожены еще два летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже. Дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских войск на «Белгород Арену», заявила, что власти Украины ведут борьбу с мирным населением, включая детей.