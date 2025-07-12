Захарова: Власти Украины воюют с мирным населением, атакуя «Белгород Арену»

Власти Украины ведут борьбу с мирным населением, включая детей. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку украинских войск на «Белгород Арену», передает РИА Новости.

«Киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также совестью, историей, русским языком, культурой, памятниками», — рассказала дипломат.

Она добавила, что украинские власти решили аккумулировать худшие практики — «от варварства до нацизма, от терроризма до людоедства».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Белгород Арене». Он добавил, что из-за действий ВСУ обстановка в регионе остается стабильно тяжелой.