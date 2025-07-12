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13:06, 12 июля 2025Россия

Гладков показал кадры удара ВСУ по «Белгород Арене»

Гладков опубликовал кадры удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по «Белгород Арене». Видео он показал в своем Telegram-канале.

«Еще одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов», — написал губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что из-за действий ВСУ в Белгородской области обстановка остается стабильно тяжелой. По словам чиновника, муниципальные и региональные власти проводят мероприятия, которые помогают гражданам защитить себя и своих близких.

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