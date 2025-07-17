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02:57, 17 июля 2025Россия

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Воронеже

Shot: Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный дом в Воронеже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовав фотографию с места происшествия.

По словам местных жителей, дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского. Они рассказали, что сначала раздался грохот, а затем повалил густой дым. Предварительно, был поврежден фасад здания и несколько квартир.

Отмечается, что обломки дрона упали на автомобили, стоящие рядом с домом. На место происшествия выехали экстренные службы.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над Воронежем.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших на столицу.

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