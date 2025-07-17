Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Воронеже

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в многоэтажный дом в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовав фотографию с места происшествия.
По словам местных жителей, дрон врезался в верхние этажи дома в районе улицы Айвазовского. Они рассказали, что сначала раздался грохот, а затем повалил густой дым. Предварительно, был поврежден фасад здания и несколько квартир.
Отмечается, что обломки дрона упали на автомобили, стоящие рядом с домом. На место происшествия выехали экстренные службы.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над Воронежем.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате двух беспилотников, летевших на столицу.