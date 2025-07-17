Над российским городом уничтожили несколько беспилотников

Гусев: Над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежем. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как указал глава российского региона, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

«Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил Гусев.

Ранее российские средства ПВО сбили над Воронежской областью 12 беспилотников. Позже в сети появились кадры, на которых видно, как дрон пикирует над проезжей частью Воронежа и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв. Повреждения получили детский сад и бизнес-центр «Галерея Чижова».