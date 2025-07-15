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10:01, 15 июля 2025Россия

Удар дрона ВСУ по многоквартирному жилому дому и взрыв в центре Воронежа сняли на видео

Mash опубликовал видео удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Воронеже
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появилось видео удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Воронеже. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых на Плехановской улице в Центральном районе города, видно, как дрон пикирует на большой скорости над проезжей частью и врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв.

По информации издания, обломки дрона задели соседний детский сад, который сегодня закрыт.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ пострадали 16 человек, 15 из них — в Центральном и Коминтерновском районах региональной столицы. У попавших к медикам россиян зафиксированы осколочные ранения и резаные раны. Кроме того, один мужчина находится в коме.

В ночь на 15 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над Россией 55 украинских беспилотников. 12 из них уничтожены над Воронежской областью.

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