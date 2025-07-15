Губернатор раскрыл подробности о пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ на Воронеж

Губернатор Гусев: 16 человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Воронеж

В результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пострадали 16 человек. Подробности о них раскрыл губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, 15 человек ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа. Среди них подросток, получивший травму бедра. «Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие», — рассказал Гусев.

Он добавил, что госпитализированы 13 человек, еще один обратился в поликлинику с легкой травмой. Также есть отказавшийся от госпитализации. Кроме того, одну женщину доставили в воронежскую больницу с осколочным ранением плеча из сельского района.