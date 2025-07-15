Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 15 июля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности о пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ на Воронеж

Губернатор Гусев: 16 человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Воронеж
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж пострадали 16 человек. Подробности о них раскрыл губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, 15 человек ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа. Среди них подросток, получивший травму бедра. «Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие», — рассказал Гусев.

Он добавил, что госпитализированы 13 человек, еще один обратился в поликлинику с легкой травмой. Также есть отказавшийся от госпитализации. Кроме того, одну женщину доставили в воронежскую больницу с осколочным ранением плеча из сельского района.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношение Запада к России изменится». Бывший премьер высказался о завершении СВО и его последствиях

    Обвиненный в шпионаже на Россию британец назвал свою настоящую цель

    «Русские Витязи» пролетели в небе над Башкортостаном и восхитили местных жителей

    Губернатор раскрыл подробности о пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ на Воронеж

    Дерматолог назвала неожиданный способ предотвратить врастание волос после бритья

    В Турции спрогнозировали последствия ультиматума Трампа

    Корабль Tianzhou-9 состыковался со станцией Tiangong

    Один из обвиняемых в покушении на Собчак и Симоньян оказался учеником восьмого класса

    Звезда популярного реалити-шоу рассказала о не попавшем в эфир опасном случае

    Трамп раскрыл будущее отношений с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости