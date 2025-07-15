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08:34, 15 июля 2025Россия

Стало известно об атаке ВСУ на детский сад и бизнес-центр в Воронеже

Mash: ВСУ атаковали детский сад и бизнес-центр в российском городе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали детский сад и бизнес-центр в Воронеже. Об этом стало известно из публикации Mash в Telegram.

По данным канала, обломки украинского беспилотника попали в дом на улице Плехановской в российском городе, а также в детский сад по соседству и здание бизнес-центра «Галерея Чижова».

Сообщается также о росте числа пострадавших от атаки ВСУ на Воронеж — до семи человек, трое из которых — пожилые жильцы многоэтажки. Один россиянин находится в больнице, подробности о его состоянии не уточняются.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в центре Воронежа горожане получили ранения при падении сбитого дрона. По неофициальным данным, речь шла о пяти россиянах. Обстановку в городе после атаки ВСУ сняли на видео

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