Стало известно об атаке ВСУ на детский сад и бизнес-центр в Воронеже

Mash: ВСУ атаковали детский сад и бизнес-центр в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали детский сад и бизнес-центр в Воронеже. Об этом стало известно из публикации Mash в Telegram.

По данным канала, обломки украинского беспилотника попали в дом на улице Плехановской в российском городе, а также в детский сад по соседству и здание бизнес-центра «Галерея Чижова».

Сообщается также о росте числа пострадавших от атаки ВСУ на Воронеж — до семи человек, трое из которых — пожилые жильцы многоэтажки. Один россиянин находится в больнице, подробности о его состоянии не уточняются.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в центре Воронежа горожане получили ранения при падении сбитого дрона. По неофициальным данным, речь шла о пяти россиянах. Обстановку в городе после атаки ВСУ сняли на видео