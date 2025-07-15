Стало известно о пяти пострадавших при налете БПЛА на российский регион

Mash: Дроны ВСУ ударили по Воронежу, ранены пять человек

В Воронеже пять человек пострадали при ударе ВСУ по Воронежу. Такие сведения приводит Telegram-канал Mash, не раскрывая источников своей осведомленности.

По его данным, факт налета подтвердили местные жители. Все пострадавшие получили легкие ранения, утверждает канал.

Тем временем налет на регион прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он указал, что в центре Воронежа горожане получили ранения при падении сбитого дрона. При этом точного числа пострадавших он не привел.

В ночь на 15 июля украинские войска выпустили по России свыше 50 беспилотников. Три из них были перехвачены над Липецкой областью. Наиболее массированной атаке подверглась Белгородская область – там силы противовоздушной обороны уничтожили 32 дрона.