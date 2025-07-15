Обстановку в Воронеже после падения обломков дрона ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео из Воронежа, где в жилой зоне упали обломки сбитого дрона

Обстановку в Воронеже после падения обломков дрона ВСУ сняли на видео. Ролик разместил Telegram-канал «Большой Воронежский».

В ночь на 15 июля над Воронежской областью было перехвачено 12 беспилотников.

На кадрах запечатлен проезд около одного из жилых домов. Асфальт на прилегающей территории усеян битым стеклом. Также видно поврежденные лоджии и окна дома. Территория оцеплена, вдали слышны сирены — вероятно, автомобилей экстренных служб.

Всего в ночь на 15 июля ВСУ выпустили по России свыше 50 беспилотников. Помимо Воронежской области, под ударом оказались Белгородская, Липецкая, Ростовская и Курская области.