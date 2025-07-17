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02:32, 17 июля 2025Россия

Собянин сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на Москву

Собянин: Два украинских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас на месте падения обломков украинских БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин рассказал, что Москва помогает системам ПВО бороться с беспилотниками с помощью высокотехнологичных достижений, обеспечения строительства новых позиций, а также взаимодействия между различными службами. В обеспечении безопасности помимо военных и спецслужб, а также оперативных, участвуют и жители столицы, добавил градоначальник.

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