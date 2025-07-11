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15:32, 11 июля 2025Россия

Собянин рассказал о высокотехнологичной помощи Москвы системам ПВО

Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что город помогает системам противовоздушной обороны бороться с беспилотниками с помощью высокотехнологичных достижений, обеспечения строительства новых позиций, а также взаимодействия между различными службами, приводит его слова РИА Новости.

В обеспечении безопасности помимо военных и спецслужб, а также оперативных, участвуют и жители столицы, заявляет Собянин. Он отметил, что московская система противодействия беспилотникам уже прошла достаточно большие испытания и демонстрирует высокую степень надежности.

В июне Собянин также говорил, что эффективность работы системы противовоздушной обороны вокруг Москвы составляет почти 100 процентов. На столицу, по словам градоначальника, за последние месяцы были выпущены тысячи беспилотников, но долетели «буквально считаные единицы». При этом каких-либо серьезных разрушений не было.

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