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13:50, 20 июня 2025Россия

Собянин заявил о максимально высокой эффективности работы ПВО вокруг Москвы

Собянин: Эффективность работы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 %
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Мишин / АГН «Мосĸва»

Эффективность работы системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Москвы составляет почти сто процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РБК на полях Петербургского международного экономического форума.

Градоначальник отметил, что все познается в сравнении, и напомнил о происходящем в Израиле и Иране, где «несмотря на хваленый железный купол, видим огромное количество разрушений, жертв». На Москву, по словам градоначальника, за последние месяцы также были выпущены тысячи беспилотников, но долетели «буквально считанные единицы». При этом каких-либо серьезных разрушений не было.

«Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет 99,99 процента», — указал Собянин, добавив, что «в мире никто ничего подобного не достигал».

Мэр Москвы поблагодарил всех, «кто участвует в этой большой работе», в том числе верховного главнокомандующего, генштаб, министерство обороны, воздушно-космические силы и силы ПВО.

Утром 20 июня российские войска уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Спустя час был нейтрализован еще один дрон.

Ранее Собянин рассказал о критериях оценки эффективности власти. По его словам, она должна оцениваться по конкретным результатам.

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