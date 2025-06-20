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08:10, 20 июня 2025Россия

Второй за утро БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки еще одного украинского БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Второй за утро беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник.

Каких-либо других подробностей мэр Москвы не привел. Информации о пострадавших и последствиях на земле на данный момент нет.

Утром 20 июня Собянин уже сообщал об отражении атаки одного украинского БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь был сбит 61 беспилотник над девятью регионами России.

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