Второй за утро БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки еще одного украинского БПЛА

Второй за утро беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник.

Каких-либо других подробностей мэр Москвы не привел. Информации о пострадавших и последствиях на земле на данный момент нет.

Утром 20 июня Собянин уже сообщал об отражении атаки одного украинского БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь был сбит 61 беспилотник над девятью регионами России.