Минобороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ по российским регионам

Минобороны России: За ночь системы ПВО уничтожили 61 беспилотник ВСУ

В ночь на 20 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать российские регионы. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Отмечается, что системы ПВО срабатывали с 20:00 до 07:00 по московскому времени.

Больше всего БПЛА (22) перехватили над Орловской областью. Еще 14 сбили над Курской, семь удалось перехватить в Белгородской области, пять — в Воронежской. По три дрона уничтожили над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями, а еще один — над территорией Московского региона.

Утром 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве системами ПВО удалось сбить украинский беспилотник. По его словам, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.