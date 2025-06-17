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03:30, 17 июня 2025Россия

Собянин сообщил о пресеченной атаке двух беспилотников на Москву

Собянин: ПВО Минобороны пресекла атаку двух беспилотников на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На место падения обломков вражеских дронов прибыли сотрудники экстренных служб.

В начале июня сообщалось, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», которые обеспечивают защиту Москвы от БПЛА, получили новые ракеты с увеличенной дальностью и единую систему для обмена информацией.

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