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07:00, 20 июня 2025Россия

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении украинского БПЛА, летевшего на Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Российские войска уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву», ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву написал он.

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Какой-либо другой информации Собянин не привел.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать столицу в ночь на 17 июня. Тогда Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника.

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