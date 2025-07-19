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00:49, 19 июля 2025Путешествия

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Росавиация объявила о временных ограничениях на полеты в Шереметьево
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Кореняко объяснил, что меры принял для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Мурманска вводили ограничения на полеты. Работа воздушной гавани ограничивалась в период с 20:33 до 20:52 по московскому времени. Меры ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов (ВС).

До этого ограничения на полеты сняли в двух российских аэропортах: столичном Внуково и Калуга (Грабцево).«За время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково», — отметил Кореняко.

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