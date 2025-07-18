Ограничения на полеты сняли в двух российских аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Калуга

Ограничения на полеты самолетов отменены в двух российских аэропортах: столичном Внуково и Калуга (Грабцево). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«За время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полеты вводились в аэропорту Строгино в Нижнегм Новгороде. Мера была принята 18 июля в 04:37 по московскому времени.