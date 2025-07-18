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08:01, 18 июля 2025Путешествия

Ограничения на полеты сняли в двух российских аэропортах

Росавиация: Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Калуга
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ограничения на полеты самолетов отменены в двух российских аэропортах: столичном Внуково и Калуга (Грабцево). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«За время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 20 самолетов, выполнявших рейсы во Внуково», — написал Кореняко.

Представитель Росавиации отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полеты вводились в аэропорту Строгино в Нижнегм Новгороде. Мера была принята 18 июля в 04:37 по московскому времени.

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