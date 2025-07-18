Ограничения ввели в аэропорту российского города

Росавиация: Аэропорт Строгино временно ограничил работу на прием и вылет ВС

Аэропорт Строгино в Нижнегм Новгороде временно ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены в 04:37 по московскому времени. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов.

Ранее сообщалось, что россиянам станут доступны прямые рейсы в одну из самых закрытых стран мира. Это стало возможно после того, как Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею, рейсы будут вылетать из Москвы дважды в неделю.