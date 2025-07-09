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14:16, 9 июля 2025Путешествия

Россиянам станут доступны прямые рейсы в одну из самых закрытых стран мира

Росавиация разрешила Nordwind выполнять прямые рейсы из Москвы в Пхеньян
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: narvikk / Getty Images

Росавиация разрешила авиакомпании Nordwind Airlines выполнять прямые рейсы в Северную Корею. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что перевозчик получил допуск на выполнение полетов из Москвы в Пхеньян, они стали доступны два раза в неделю. Пока россияне могут попасть в одну из самых закрытых стран мира напрямую только из Владивостока.

Отмечается, что несколькими днями ранее столичный аэропорт Шереметьево добавил прямые рейсы в Пхеньян в свое расписание с вылетом 28 июля.

Ранее Россия возобновила железнодорожное сообщение с КНДР. В июне поезд между двумя столицами прошел впервые за пять лет.

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