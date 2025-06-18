В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян — Москва

Минтранс: В России впервые за пять лет встретили поезд Пхеньян — Москва

В России встретили поезд, который впервые за пять лет начал ходить между Пхеньяном и Москвой. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минтранса РФ.

На размещенных в сети кадрах показан внешний вид поезда и обстановка в купе. «Совместно с РЖД и коллегами из КНДР возобновили прямое железнодорожное сообщение между нашими столицами, приостановленное в 2020 году из-за пандемии», — говорится в публикации.

В Минтрансе отметили, что международные беспересадочные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Поездка по самому длинному в мире железнодорожному маршруту (его протяженность — более десяти тысяч километров) будет занимать чуть более восьми суток. Поезд будет делать остановки в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и других городах.

Ранее российская туристка провела отпуск в Северной Корее и обратила внимание на радиоприемник, похожий на устройство для прослушки. По ее словам, он не ловил ни одной волны радио.

