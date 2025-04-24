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09:23, 24 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянка провела отпуск в Северной Корее и рассказала про прослушку в номере отеля

«Лента.ру»: Москвичка поехала в КНДР и заметила прослушку в номере отеля
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская путешественница провела отпуск в Северной Корее и обратила внимание на оборудование в номере отеля, которое похоже на прослушивающее устройство. О своих наблюдениях во время поездки в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) она рассказала «Ленте.ру».

Валентина из Москвы сообщила, что их гостиница находилась на отдельном острове и в ее компании шутили, что это для того, чтобы туристы никуда не сбежали. При этом в каждом номере стояла большая тумба, которая «косила под радиоприемник».

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«Но ни одной волны радио ни у кого, конечно же, она не ловит. А если посмотреть с другой стороны этого радиоприемника, там можно заметить тысячу проводов, и они все зашиты внутрь. В общем, конечно, возникает много вопросов. Многие специалисты говорят, что это один из инструментов прослушки, но достоверно мы не знаем», — уточнила девушка.

При этом, по ее словам, выходить из отеля гостям разрешалось только на крыльцо, а в самой гостинице было огромное количество развлечений — бильярд, настольный теннис, массажный салон, сувенирные лавки, магазины и даже ресторан на 27-м этаже.

Ранее Валентина рассказала, что во время посещения Пхеньяна обратила внимание на северокорейские гетто. Москвичка поделилась, что когда она поднялась на Монумент идей чучхе, то увидела резервации или гетто, обнесенные высокой стеной. Однако гиды попросили ее не смотреть в ту сторону.

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