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20:05, 23 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянка побывала в Северной Корее и рассказала о местных гетто

«Лента.ру»: Россиянка побывала в Пхеньяне и увидела северокорейские гетто
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская путешественница побывала в Северной Корее и рассказала о местных гетто, которые обнесены стеной. Своими впечатлениями о поездке в КНДР она поделилась с «Лентой.ру».

Туристка из Москвы по имени Валентина призналась, что улицы в Пхеньяне невероятно чистые. «Нигде не валяется ни одной бумажки, ни одной соринки. Северокорейцы все вылизали вручную! И даже несмотря на то, что все бедно, из-за этой чистоты не создается впечатления, что в стране все плохо», — отметила девушка.

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При этом она сказала, что если подняться на высокие здания, то с них начинают виднеться бедные районы. «Например, мы поднялись на Монумент идей чучхе и увидели, что даже внутри самого Пхеньяна есть резервации или гетто, обнесенные высокой стеной. Там находятся какие-то одноэтажные бараки», — уточнила москвичка.

Она добавила, что гиды не разрешали им смотреть в ту сторону и все время пытались отвлечь внимание туристов.

Ранее Валентина рассказала, что во время поездки в КНДР ей все время было жалко людей, в особенности тех, кто живет в деревнях. Девушка отметила, что они все время работают руками, поскольку в стране проблемы с бензином, а за ними смотрят надзиратели.

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