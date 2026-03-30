13:47, 30 марта 2026

Слава обвинила близких в предательстве

Певица Слава заявила, что ее использовали и предали близкие люди
Ольга Коровина

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на трудный период в жизни и предательство близких людей. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Каждый день я плачу, мне невыносимо больно. Использовали, предали. А я прощала, дура», — призналась артистка.

Слава заявила, что всю жизнь помогала своей семье и рассчитывала на поддержку близких в тяжелой ситуации. По ее словам, вместо помощи ее «кинули в ад». «Мне стыдно за себя, за неуважение ко мне и такое потребительское отношение», — поделилась певица, добавив, что держится «из последних сил».

Ранее в марте зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала им вернуть деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии.

