Вероятность исключения Венгрии из Евросоюза из-за позиции Орбана оценили

Политолог Коньков допустил, что заявления о выходе Венгрии из ЕС — манипуляции

Заявления о выходе Венгрии из Европейского союза (ЕС) — предвыборные манипуляции, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В большей степени сегодня речь идет о разных предвыборных манипуляциях, которые европейские руководители пытаются осуществлять для того, чтобы оказывать давление на венгерского избирателя в преддверии парламентских выборов. С другой стороны, конечно, для европейских чиновников проблема существует. Но я бы не связывал ее исключительно с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном», — отметил Коньков.

По словам политолога, кроме венгерского лидера, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его правительство также занимают активную позицию в отношении отстаивания национальных интересов. Собеседник «Ленты.ру» допустил, что в ЕС есть и другие страны, несогласные с решениями Брюсселя, однако они еще не набрались смелости открыто заявить свое мнение.

«В любом случае такого рода меры, которые рассматриваются, тем более привязка к конкретной фамилии, конкретной стране, скорее напоминают попытку потушить пожар бензином. Поскольку даже если у них что-то получится в Венгрии, все равно такого рода настроения будут подниматься в других странах. Здесь скорее нужно искать какие-то системные решения, нежели чем бороться с единичным кейсом», — заключил Коньков.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе рассматривают возможность выхода Венгрии из объединения. Отмечается, что это один из способов, которым блок может справиться с Венгрией, если премьер-министр Виктор Орбан победит на выборах.

